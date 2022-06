RPC versterkt zich met Christiaan van der Velden en Rutger van Poppel

Van der Velden woont sinds 2020 in Eindhoven. Hij groeide op bij RKDVC in Drunen en keerde er in 2014 terug na een uitstapje naar het Waalwijkse WSC. Sinds 2018 kwam hij voor Wilhelmina’26 uit.

Van Poppel is geboren en getogen in Eindhoven. Hij voetbalde in de jeugd bij UNA en is een schoonbroer van RPC-doelman Bas Santema. Sinds 2019 is Van Poppel selectiespeler bij FC Tilburg, dat dit seizoen laatste eindigde in de tweede klasse E en daardoor is gedegradeerd.