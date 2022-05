RPC zet kroon op het seizoen en maakt na drie jaar rentree in tweede klasse

RPC - Nijnsel 3-0. RPC heeft de titel in de derde klasse D binnen na een 3-0 zege op het al gedegradeerde Nijnsel. De ploeg van trainer Ruud van der Rijt kwam in de eerste helft op voorsprong door een kopbal van Rick Wijnen. Vijf minuten voor rust werd de score verdubbeld door Sidney Gakpo, die in de lange hoek raak schoot, 2-0. Nadat Mark Werts in de tweede helft voor 3-0 had gezorgd was het kampioenschap binnen en had RPC ruimte voor de nodige publiekswissels. De na dit seizoen afscheid nemende Joris van der Steen ging vroegtijdig naar de kant, om na het laatste fluitsignaal als aanvoerder de schaal in ontvangst te nemen.

SBC - Unitas’59 2-4. De thuisploeg begon sterk aan het duel en kreeg al gelijk een grote kans, maar Joost van Heck miste nadat hij om de doelman heen ging en zijn schot werd tegengehouden door een verdediger. Hoewel Unitas’59 er af en toe uitkwam, was het vooral SBC dat kansen kreeg. Een hakje van Joost van Heck viel in de 21ste minuut binnen, 1-0. Unitas’59 maakte een klein tien minuten later via Walid Aabakrimi de 1-1. Stein Snijders bediende kort voor rust Rob Kapteijns en hij lobde beheerst de 2-1 binnen. Na rust domineerde Unitas’59. Antonio Balta kwam in de 71ste minuut naar binnen en haalde uit, 2-2. Drie minuten later gaf Balta een bal voor op Aabakrimi, die kapte en 2-3 maakte. Het slotstuk kwam via Don Diego Armando Geraerdts, die een hak in de lucht uitvoerde bij de eerste paal en zijn actie in 2-4 zag veranderen.

Gestel - Bladella 3-2. Gestel heeft een zwaarbevochten overwinning behaald op Bladella. Bladella was de beter voetballende ploeg, maar daar stelde Gestel een hoop werklust tegenover. Na een paar minuten spelen kwam Gestel op voorsprong, dankzij Rheda El Bekkali. Na tien minuten trok Joris Hermans de stand weer gelijk. Umur Agir zorgde voor een 2-1 ruststand, dankzij een geweldig afstandsschot. De wedstrijd leek gespeeld, toen Gestel op 3-1 kwam door wederom Umur Agir. Maar niets was minder waar. Niels Krekels scoorde rechtstreeks vanuit een vrije trap, 3-2. Vlak voor het einde was er nog consternatie. Bij een aanval van Bladella leek het dat een speler van Gestel hands maakte in het strafschopgebied, de scheidsrechter liet echter doorspelen.

Hapert - Dommelen 0-0. Zonder dat er risico’s werden genomen tekenden Hapert en Dommelen na negentig minuten met een bloedeloze 0-0 de vrede. Niet verliezen was het motto in beide kampen. Het leidde tot een oersaaie strijd met vooral veel balbezit op het middenveld. De enige grote kans op de openingstreffer kreeg Dommelen-aanvoerder Mark Burgmans. De centrale verdediger schrok zeven minuten voor tijd na een voorzet van de rechterflank zo van de mogelijkheid op 0-1 dat hij de bal langs de verkeerde kant van de paal deponeerde. Het zou ook teveel van het goede zijn geweest. Beide ploegen lopen nog altijd de kans om in de nacompetitie te belanden.

Reusel Sport - DBS 2-0. Reusel Sport was met 2-0 te sterk voor DBS. Tom Dickens maakte vier minuten voor tijd de openingstreffer voor de thuisploeg. In blessuretijd zorgde Wout Vosters voor de tweede treffer van Reusel Sport. Daarmee speelde de thuisploeg zich veilig in de derde klasse.

PSV - Budel 3-2. Jeugdspeler Sepp Aendekerk opende de score voor Budel. Mike Hovestadt tekende nog voor rust voor de gelijkmaker. In de tweede helft zette Amir Al-Anany PSV/av op voorsprong, maar Jelle Martens zorgde voor daarna weer voor de gelijkmaker. Diep in blessuretijd won PSV/av alsnog door de tweede goal van Al-Anany.

Hoogeloon - Wilhelmina Boys 3-1. Niels Luyten zorgde na twaalf minuten voor 1-0. Acht minuten voor het einde van de wedstrijd kwam Wilhelmina Boys via Remco Verspaget op gelijke hoogte, maar Hoogeloon won alsnog. Door een vrije trap en penalty (waarbij Leandro Rodrigues van Wilhelmina Boys rood kreeg wegens hands) van Yannick Sol werd het 3-1 voor de thuisploeg.