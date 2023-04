RPC’er Sander Tax bij Nuenen herenigd met Ruud van der Rijt

Tax begon zijn voetbalcarrière bij het Nijmeegse Union en stapte in de C-jeugd over naar stadgenoot Orion, waarmee hij in het seizoen 2017-18 in de tweede klasse actief was. Omdat hij het voetballen bij Orion niet meer kon combineren met zijn studie technische bedrijfskunde in Eindhoven koos hij in 2018 voor Pusphaira. Daar was hij in zijn laatste seizoen goed voor zeventien doelpunten in de vijfde klasse. Daarna ging Tax bij RPC voetballen, waarmee hij vorig seizoen kampioen werd in de derde klasse.