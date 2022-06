Ruud van der Rijt kijkt uit naar nieuwe klus: ‘Nuenen heeft veel uitstraling, ze hebben het daar goed voor elkaar’

Toen op 9 juni bekend werd dat Nuenen-hoofdtrainer Maurice Verberne komend seizoen hoofdcoach is bij profclub MVV Maastricht, was Ruud van der Rijt al rap in beeld als mogelijke opvolger. ,,Ik ben door Nuenen gebeld of ik openstond voor een gesprek”, vertelt de Nijnselnaar. ,,Ik ben een ambitieuze trainer, maar had in november mijn contract al verlengd bij RPC en de afspraak met de club dat ik tot maart voor een hoger spelende club zou kunnen kiezen. Aangezien die termijn was verstreken, was ik afhankelijk van medewerking van RPC. De club heeft er gelukkig mee ingestemd dat ik in gesprek ging met Nuenen. Zij hebben mij de overstap gegund, anders was ik gewoon bij RPC gebleven.”