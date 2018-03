Ryan Jorden zoekt in Nederland talent voor in de VS: 'Sociaal en denken na over het spel'

RPC zet hekkensluiter Blerick aan de kant

24 maart RPC heeft zaterdagavond in de tweede klasse F een 2-0 overwinning geboekt op hekkensluiter Blerick. De wedstrijd op het sportpark aan de Aalsterweg in Eindhoven was vanwege de Venloop in de gemeente Venlo op verzoek van Blerick een dag naar voren gehaald.