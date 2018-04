Sam Zoetmulder is nu al een trainer in de dop

Nick Kuylaars zoekt het hogerop in België bij Oosterzonen

11 april De Geldropse aanvaller Nick Kuylaars (23) heeft een contract getekend bij KFC Oosterzonen, dat op het Belgische derde niveau uitkomt en momenteel tiende staat. Kuylaars is sinds dit seizoen al actief in België bij KVV Vosselaar, dat een klasse lager speelt dan zijn nieuwe club. Bij Vosselaar was de vleugelspits tot dusver goed voor negen doelpunten in 26 wedstrijden.