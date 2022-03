Samenwerkingsverband UNA en Vitesse blijft voorlopig onveranderd

Voor het Zeelsterse UNA en het samenwerkingsverband met eredivisionist Vitesse is er na de Russische inval van vorige week in Oekraïne vooralsnog niets veranderd. De Arnhemse club is sinds augustus 2010 in handen van Russische eigenaars.

UNA-voorzitter Ron Dillen weet dat het gevoelig ligt als de kwestie Rusland ter sprake komt. ,,Er zitten voor ons geen financiële kanten aan het verhaal van onze overeenkomst”, aldus de recent aangetreden preses vanuit zijn vakantieadres. ,,Enkel op sportieve gronden hebben we een samenwerkingsverband en daar blijft het bij.”

De Arnhemmers werken al jaren samen met amateurverenigingen voornamelijk uit de regio Arnhem. UNA en OSS’20 zijn de enige Brabantse topamateurs in het rijtje van 54 voetbalverenigingen die een partnerschap hebben met de eredivisionist waarvan de jeugd op sportcentrum Papendal speelt.

Over wat de nabije toekomst gaat brengen verkeert Dillen in het ongewisse. ,,We blijven het nauwkeurig in de gaten houden. Voorlopig wachten we even het standpunt af wat de KNVB gaat innemen in deze kwestie en gaan ons zeker hierover beraden.”

Vanaf 1 juni 2018 loopt een schriftelijke afspraak tussen Vitesse en de Zeelsternaren. Volgens de overeenkomst werken de twee clubs samen inzake opleiding en scouting van (jeugd)spelers. Daarnaast is er een kennisdeling op het gebied van ontwikkeling en organisatie binnen een jeugdopleiding. Vitesse fungeert daarbij als klankbord met betrekking tot het te voeren en ontwikkelen van een voetbaltechnisch beleid. Zo werd bijvoorbeeld vorig seizoen een jeugdleider technische zaken en interne scouting van UNA gestald bij de Arnhemse club om als leider bij Vitesse < 11 jaar in de keuken te kunnen kijken.

Russische invloeden

De buitenlandse inmenging in het Gelredome begon bijna twaalf jaar geleden met de Georgiër Merab Jordania. Sindsdien is Vitesse een paar keer van eigenaar gewisseld en is er dik 155 miljoen euro in de club geïnvesteerd. De tegenwoordige eigenaar is Valeri Oyf. De 58-jarige Rus van Oekraïense afkomst onderhoudt sterke banden met Chelsea-suikeroom Roman Abramovitsj, een vriend van Vladimir Poetin. Er zit ook nog een Rus in de driekoppige raad van commissarissen, gevormd door Oyf, Henk Parren en Andrey Soloviev.

Verklaring

Vitesse zelf houdt het voorlopig bij zeer summiere verklaring. ,,Als Vitesse volgen wij, net als iedereen, de huidige ontwikkelingen. De club functioneert normaal en richt zich op de sportieve prestaties in de competities waar het deel van uitmaakt. De club verkeert in financieel stabiele omstandigheden en op dit moment voorzien we geen significante gevolgen voor Vitesse.”