Sander Janssen nieuwe trainer Boskant

Column Het is mijn eer te na dat ik er door die spelertjes word uitgelopen

13:51 Mijn vrouw vindt me ietwat aan de zware kant. Sinds ik vijf jaar geleden gestopt ben met voetbal, zijn er inderdaad wat kilootjes bijgekomen. Het buikje wat in die jaren gegroeid is, heeft niet de vorm van een ingeslikte voetbal, maar wat grammetjes minder zou geen overbodige luxe zijn. Stopte de weegschaal in mijn actieve carrière steevast bij de 64 kilo, nu springt hij razendsnel voorbij de voor mij magische grens van 70 kilo.