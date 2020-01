Sander Tax is eigenlijk te goed voor studentenclub Pusphaira

Sander Tax mag dan wel voetballen bij de Eindhovense studentenclub en vijfdeklasser Pusphaira, waar het aantal genuttigde biertjes en de afgelegde meters elkaar vaak in evenwicht houden; de geboren Nijmegenaar en derdejaars student Technische Bedrijfskunde vindt voetbal minstens even belangrijk als kroegbezoek. ,,Het is zeker niet zo dat ik nooit uitga, maar ik heb er wel snel last van. Vorig seizoen heb ik voor het eerst een wedstrijd gespeeld na een avond stappen en dat doe ik nooit meer.”