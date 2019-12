SC Helmondia-trainer Bonilla zet punt achter carrière

Met een onderbreking van anderhalf jaar is Bonilla tien seizoen hoofdtrainer geweest bij SC Helmondia. In het kwart eeuw waarin Bonilla als hoofdtrainer werkzaam was, was hij de eindverantwoordelijke bij Rood Wit ’62, Panningen, SC Helmondia, Bavos en nogmaals SC Helmondia. ,,De cirkel is rond, ik neem afscheid van het amateurvoetbal bij een club waar mijn hart ligt. In het afgelopen decennium heb ik veel energie in de club gestoken en heb ik alles opgebouwd tot wat het nu is. Dit deed ik veelal samen met mijn assistent Carl Kornuijt” zo geeft Bonilla te kennen.