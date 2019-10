Scoren zit Woenselse Boys-spits Geurts in de genen

Irfan Gadzo houdt het voor gezien bij Brabantia

17 oktober Verdediger Irfan Gadzo (35) is gestopt bij eersteklasser Brabantia. ,,Het was niet meer te combineren met m’n werk en privéleven, ik miste te veel trainingen”, licht hij zijn besluit toe. ,,Voorlopig doe ik het even rustig aan en geen voetbal voor mij na bijna dertig jaar. Daarna ga ik waarschijnlijk ergens in een vriendenteam spelen, wellicht bij Rhode waar het voetballen voor mij ooit begon.”