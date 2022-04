Scorende Sidney Gakpo volgt voorbeeld broer Cody; SBC en Reusel blijven steken op gelijkspel

DERDE KLASSE D ZUID IZondag was zijn broer Cody nog de grote man bij PSV in de bekerfinale. vandaag scoorde Sidney Gakpo zelf twee keer in de derby tegen Gestel.

Gestel - RPC 0-2.

RPC won met 0-2 bij Gestel. Sidney Gakpo schoot de bezoekers zeven minuten voor rust naar 0-1 na een voorzit van Dirk Visscher. Daarna hield doelman Bas Santema zijn doel met enkele goede reddingen knap schoon en een kwartier voor tijd sloeg Gakpo weer toe. Vrij voor de goal verschalkte hij de keeper met een lob: 0-2.

SBC - Reusel Sport 1-1.

SBC en Reusel Sport speelden, net zoals in Reusel eerder dit seizoen, met 1-1 gelijk. In een beweeglijke wedstrijd, waarin beide kanten tal van kansen kregen, opende Jorg Dickens na vijftien minuten de score namens de bezoekers. Hij troefde Joren Koeter af en versloeg doelman Sem van de Vijver met een afgemeten schuiver in de lange hoek. Na het openingsdoelpunt kreeg SBC het betere van het spel, en het drukte Reusel steeds verder naar achter. De thuisploeg kreeg vervolgens grote kansen, maar het ontbrak aan effectiviteit. Toch kwam SBC op gelijke hoogte, in de 52ste minuut. Joost van Heck tikte een voorzet beheerst binnen.

Bladella - Wilhelmina Boys 3-2.

Al in de eerste minuut scoorde Niels Krekels de 1-0. Net voor de rust zorgde Lars Kuys met een bekeken kopbal voor de gelijkmakende 1-1. Dezelfde Lars Kuys maakte net na rust de 1-2. Het duurde tot de 79ste minuut voordat Bladella iets terug kon doen. De door Niels Krekels ingeschoten penalty werd door de uitstekend keepende Tycho Berings gekeerd, maar de terugspringende bal kon door dezelfde Krekels binnen geschoten worden. Acht minuten in blessuretijd schoot Geert van Overbeek de tweede penalty raak: 3-2.

Unitas’59 - Budel 1-2.

Dat het halverwege nog 0-0 stond tussen Unitas’59 en Budel, mocht een klein wonder heten. Beide ploegen kregen grote kansen en de bezoekers werden op de been gehouden door doelman Dennis van Gils. Een kwartier voor tijd kwam Unitas’59 toch op voorsprong, toen Marijn Franse van afstand uithaalde en de bal in de kruising zag verdwijnen. Drie minuten later maakte Youri Bogers de 1-1 en invaller Thomas Beerten zorgde vlak voor tijd voor 1-2.

PSV - Dommelen 3-2.

Door twee goals van Amir Al-Anany leidde PSV halverwege met 2-0. Doordat Bryan van Gerwen een penalty benutte, kwam Dommelen terug tot 2-1. Daarna maakte Lars Koolen 3-1 en vijf minuten voor tijd zorgde Jonathan van Doorn voor 3-2.

Hoogeloon - DBS 2-1.

Hoogeloon kwam na achttien minuten spelen op voorsprong door een goal van Hans van der Heijden. In de tweede helft kwam de thuisploeg op 2-0 nadat Tom Michielse een voorzet van Niels Luyten binnenkopte. Door een eigen doelpunt van Sam de Laat kwam DBS terug tot 2-1, maar verder dan die ene goal kwamen de bezoekers niet.

Hapert - Nijnsel 0-1.

Nijnsel heeft voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Uit bij Hapert had de ploeg van trainer Carlo Vorstenbosch aan een goal genoeg om de drie punten mee te nemen. De bezoekers spelen de laatste wedstrijden wat behoudender en geven daardoor minder kansen weg. De bezoekers kwamen een minuut voor rust op voorsprong toen Rick van Vleuten een vrije trap van Stefan Hulsen. Daardoor heeft hekkensluiter Nijnsel nog een achterstand van negen punten op nummer dertien Dommelen. ,,We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd, hopelijk kunnen we deze serie verder uitbouwen”, zei Nijnsel-trainer Carlo Vorstenbosch na afloop.