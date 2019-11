Scoringsdrift bezorgt Steensel beste seizoenstart ooit: ‘Echt absurd’

Verhaal: Sinds Steensel in 2011 naar de vierde klasse promoveerde, bewaarden de blauwwitten het beste vaak voor het laatst. Tot driemaal toe greep de ploeg na een eindspurt de derde periodetitel en twee seizoenen geleden speelde Steensel zich veilig door de laatste tien duels ongeslagen te blijven. ,,Na de winterstop plukten we vaak de vruchten dat we in de breedte wat sterker waren dan andere teams, die moeite kregen om blessures en schorsingen op te vangen”, verklaart aanvoerder Robin Lepelaars (29).