Seizoen Gemert zit erop na verliespartij in Veenendaal

Eigenlijk was het spelbeeld hetzelfde als in het eerste duel. GVVV was veel aan de bal en er waren weinig kansen. De eerste grote kans was voor Gemert. Dylan van Diepen kopte net voor het doel langs, daarna hield Stefan Tielemans het Gemertse doel schoen met een knappe redding. Op slag van rust was de derde grote kans raak. Mart de Jong schoot GVVV in de korte hoek op voorsprong.