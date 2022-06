Seizoen UNA na verlies in Beverwijk als nachtkaars gedoofd

De Zeelsternaren stonden al snel in een overtalsituatie, nadat in de negentiende minuut DEM-aanvaller Bilal Zejli met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Vlak voor rust kwam de thuisploeg door een kopbal van Timo Wolters op een 1-0 voorsprong.

Ook na de pauze was UNA de bovenliggende ploeg, kreeg kansen, maar verzuimde om de 1-1 tegen de touwen te schieten. In de voorlaatste minuut werd het uit een counter 2-0. Erkan Altun was ditmaal voor de Beverwijkse ploeg trefzeker. In de allerlaatste minuut liet Serhat Koç de aansluitingstreffer op zijn naam zetten, 2-1.