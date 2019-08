Seizoen voor Bas Rijkers (De Valk) al voorbij voordat het begonnen is: ‘Een hele klap’

Er was niemand in de buurt toen Rijkers twee weken geleden na een uurtje voetballen in het duel met Acht wilde wegdraaien en zijn been bleef staan. ,,Je hoort wel eens dat mensen die hun kruisband afscheuren iets horen knappen. Dat hoorde ik niet en ik ben zelf naar binnen gelopen. Daarom hoopte ik dat het meeviel.” Maar woensdag kreeg Rijkers de uitslag van een mri-scan met daarin het nieuws dat hij helemaal niet had willen horen. Zijn seizoen is al voorbij voordat het überhaupt begonnen is. ,,Dat was echt een klap.”