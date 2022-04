Sjoerd van Beers ruilt KFC Hamont 99 in voor Wezel Sport

,,Ik heb voor Wezel Sport gekozen omdat de ambitie van de club me heel erg aanspreekt en omdat Ramon van Veldhoven daar ook in de B-ploeg speelt, die ken ik van mijn tijd in de jeugd bij Willem II”, vertelt Van Beers.

Van Beers begon zijn voetbalcarrière bij Beerse Boys en belandde in 2004 in de jeugdopleiding van Willem II. Hij was jeugdinternational en maakte in december 2014 bij RKC zijn debuut in het betaalde voetbal. In het seizoen 2015-2016 kwam Van Beers voor UNA uit, waarna hij in België ging voetballen. Eerst drie jaar bij KFC Lille en daarna twee seizoenen bij Sporting Grote Heide. Die club ruilde hij vorig jaar in voor KFC Hamont 99.