SJVV beleeft absoluut dieptepunt: ‘Het was een martelgang’

Wie zondag in de tiende minuut naar de gezichten van verdediger Mark den Akker (24) en doelman Stan Claassen (23) keek wist eigenlijk al genoeg. Stijn de Kleine had kort daarvoor Stiphout Vooruit op een 3-0 voorsprong geschoten, uiteindelijk bleef de teller na exact negentig minuten steken op 10-0. ,,Het was echt verschrikkelijk”, zegt Van den Akker. ,,Toen het bij rust 7-0 stond, had niemand meer zin om de tweede helft te gaan spelen.”