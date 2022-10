SJVV haalt uit tegen Crescentia; Olland verliest ook tweede duel

VIJFDE KLASSE C + E ZUID IISJVV had het op de heupen vanmiddag en won ruim van Crescentia. Olland wist ook de tweede competitiewedstrijd niet te winnen.

Vijfde klasse C

SJVV - Crescentia 4-0.

SJVV heeft de eerste competitie zege van het seizoen binnen. Crescentia was niet opgewassen tegen de ploeg uit Deurne en kreeg vier goals om de oren. In de eerste helft waren het Nick Teeuwen en Tim Smets die het thuispubliek lieten juichen. In de tweede helft kwam er wat druk op SJVV te staan, waar het aanvankelijk niet goed mee omging. Uiteindelijk kreeg de ploeg van Johnny Nooijen de wedstrijd onder controle en liep het via Daan Bouwmans en Jochem Munsters uit na 4-0.

Olympia Boys - Bieslo 2-0.

Door twee goals van Max Scheepers heeft Olympia Boys Bieslo weten te verslaan. In een zeer eenzijdige wedstrijd domineerde de thuisploeg volledig. „We hadden ook 4 of 5-0 kunnen winnen, maar we lieten het na om de trekker over te halen‘’ ,vertelt trainer Frens Geerlings. Scheepers sloeg na ongeveer een half uur spelen voor het eerst toe. In de tweede helft had hij minder dan een kwartier de tijd nodig om zijn tweede te maken en de eindstand op 2-0 te bepalen.

Vijfde klasse E

Fiducia - VCO 1-1.

Fiducia heeft het eerste punt van het seizoen gepakt. In eigen huis hield het VCO op een 1-1 gelijkspel.

Keldonk - Nederwetten 1-0.

In een gelijkopgaande wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, trok Nederwetten aan het kortste eind. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en er waren kansen over en weer. Gescoord werd er lange tijd niet, maar een kwartier voor tijd counterde Keldonk zich alsnog tot 1-0. Mario Plugers, trainer van Nederwetten, gaf na afloop aan dat vooral de ‘gelukkigste’ ploeg had gewonnen.

Olland - Odiliapeel 2-4.

Voor de tweede keer op rij heeft Olland een nederlaag moeten slikken. Stefan Erven scoorde zowel de 1-1 als de 2-2, maar zag achterin het nodige fout gaan. „We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ik vind de nederlaag niet terecht, maar we zitten in een mindere fase. Het was van beide kanten niet goed. We hebben wel pech met een bal op de lat en een keeper als tegenstander die zelf niet weet hoe die ze eruit houdt‘’, aldus de maker van beide treffers.

Elsendorp - Boerdonk 1-0.

„Een terechte overwinning‘’, zo klinkt het uit de mond van Elsendorp aanvoerder Dick de Bruijn. De thuisploeg toonde volop strijd en beleving, wat resulteerde in de beste kansen. Scoren liet Elsendorp echter na. De echte scherpte voor de goal ontbrak en dat was zeker na rust duidelijk. Ondanks goede mogelijkheden bleef het tot aan de 75ste minuut 0-0. Een corner bracht verlossing met Stijn Vos als doelpuntenmaker, 1-0. De overwinning kwam vervolgens niet in gevaar.