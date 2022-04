SJVV pakt eerste zege van het seizoen tegen HVV; Stiphout Vooruit in tweede helft voorbij Mifano

SJVV - HVV Helmond 4-3.

Via twee benutte strafschoppen van Wout Munsters stond de thuisploeg halverwege de eerste helft op 2-0. Said Azarfane en Zohir Elmaach zorgden ervoor dat beide teams met een 2-2 stand aan de thee gingen. Toen nogmaals Munsters en Tim Smets de ploeg van trainer Johnny Nooijen op een 4-2 voorsprong zette, leek de wedstrijd beslist maar via Johan van der Laak werd de slotfase nog spannend: 4-3. SJVV hield stand en boekte de eerste overwinning van het seizoen.

Stiphout Vooruit - Mifano 4-2.

De Helmondse ploeg had in de eerste helft moeite met de nummer drie van de ranglijst, maar kwam na een discutabele beslissing van de scheidsrechter op 1-0 dankzij Max Tersteeg. Na rust werd de thuisploeg sterker en liep via Milan van Maaswaal en Bram Prinsen uit naar een comfortabele 3-0. Van Maaswaal verzorgde een kwartier voor tijd ook de 4-0. Kort daarna was het tweemaal Maurice van Hoof die scoorde voor Mifano en zo de spanning enigszins terugbracht. Tot een serieus eindoffensief kwamen de bezoekers niet, waardoor het bij 4-2 bleef.

Lierop - Milheezer Boys 1-1.

De thuisploeg kreeg in de openingsfase drie corners en uit de laatste kopte Hidde Maas de openingstreffer tegen de touwen, 1-0. Milheezer Boys nam daarna het initiatief over en kwam via Twan Nooijen op gelijke hoogte. In de tweede helft blonk Lierop-doelman Han Maas uit. Hij redde enkele keren fraai en stopte een strafschop van Tom Peters waardoor de wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

Bavos - SSE 3-2.

Via Ties Vereijken kwam Bavos in de achtste minuut op voorsprong. Tot aan het rustsignaal domineerde de thuisploeg, maar werd er niet gescoord. Dat gebeurde aan het begin van de tweede helft wel; Nicky Manders verdubbelde de voorsprong. Erwin Altena schoot de 2-1 binnen waarna Gideon van Esch uit een strafschop de 3-1 scoorde. In de slotfase werd het nog spannend door een treffer van Jacky Janssen, maar Bavos hield stand.

SPV - ONDO 5-3.

De bezoekers kenden een droomstart en stonden via treffers van Kees Verberne en Thijs Haazen binnen tien minuten op een 0-2 voorsprong. Via twee treffers van Bram Rijnders gingen beide ploegen met een 2-2 stand aan de thee. De tweede helft was amper bezig toen SPV op voorsprong kwam via Max van Duursen. Rens van de Berg schoot de vierde treffer tegen de touwen waarna Daan Hassink de spanning terug bracht in de wedstrijd. Het slotakkoord was voor Hannes Haazen, 5-3.

Brandevoort - Bruheze 1-2.

De thuisploeg was in de eerste helft heer en meester en kreeg vijf grote mogelijkheden, alleen Niek Kroezen trof doel. Op slag van rust schoot Robin Kemper de gelijkmaker tegen de touwen. In de tweede helft was het spelbeeld andersom en kreeg Bruheze de beste kansen. Het duurde tot de slotminuut alvorens Kemper nogmaals toesloeg, 1-2.