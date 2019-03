Snoeiharde wind zorgt voor ademhalingsprobleem grensrechter bij Oirschot Vooruit - Best Vooruit, duel gestaakt

Oirschot Vooruit - Best Vooruit gestaakt in de 21ste minuut bij 0-0. Er waren amper eenentwintig minuten gespeeld op sportpark Moorland of arbiter Haico Michielsen uit Chaam hield het in de burenstrijd tussen Oirschot Vooruit en Best Vooruit voor gezien. Een straffe zuidwester storm joeg met windsnelheden van bijna 100 kilometer per uur dwars over het nieuwe kunstgrasveld achter de tribune heen. Van fatsoenlijk voetbal was al die tijd geen sprake geweest.

Rhode - Brabantia 2-1.

Brabantie incasseerde de zesde nederlaag op rij. In de eerste helft gebeurde er weinig noemenswaardigs. In de 43ste minuut was Roel Smeets namens Rhode na een hoekschop van Mark van der Zanden het dichtst bij een doelpunt. Zijn inzet werd op doellijn gekeerd door verdediger Niek Schalkwijk. Brabantia kwam na de pauze sterk uit de startblokken. Paul van Heesch moest zich strekken om een een afstandsschot van Ferry Aerts uit de bovenhoek te tikken. In de 53ste minuut zette Ryley de Jong de bal voor en Aerts werkte die over de doellijn, 0-1. In de 60ste minuut kwam Rhode langszij. Doelman Vincent Staals redde in eerste instantie, maar was kansloos op de rebound van Mart Krüsemann. Die knalde de bal hoog binnen, 1-1. In de 69ste minuut verscheen Simon van de Wetering na een steekpass in kansrijke positie en liftte de bal over Staals in het doel, 2-1. Brabantia drong nog aan om de gelijkmaker te forceren. In de slotfase schot Rai Maxwell nog op de vuisten van Rhode-keeper Paul van Heesch.