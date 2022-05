Sofia Boulghalgh leeft al maanden haar droom, bij FC Eindhoven en als Marokkaans international

Nietsvermoedend werd ze als zestienjarige speelster ontdekt tijdens een vriendschappelijk duel van haar nieuwe club FC Eindhoven bij Feyenoord. Enkele maanden later volgde Sofia Boulghalgh op het luxueuze trainingscomplex van de Marokkaanse voetbalbond in Rabat een trainingsstage. Een droom die al ruim zeven maanden uitkomt.

Totaal onverwacht kwam enkele weken na de oefenwedstrijd op Varkenoord haar broer Driss (21 en zelf spelend bij Rhode en een jaar UNA) in contact met een scout die op social media naar zijn zus Sofia had gezocht.

Sofia, in het bezit van een Nederlands en Marokkaans paspoort, was aangenaam verrast. Er lag al een ticket klaar om zo snel mogelijk naar Marokko af te reizen en vier weken in trainingskamp te gaan met de nationale voetbalbond. En dat terwijl ze geen woord Marokkaans sprak. Moeder Ans reisde de eerste keer mee en sindsdien zit de scholier vijfdejaars HAVO aan het Bestse Heerbeeck-college in een rollercoaster.

Door de vele uitnodigingen die de Benjamin van de familie Boulghalgh krijgt is het inmiddels al bijna een routineklus geworden. Het vliegtuig dat vanaf Schiphol koers zet richting Noord-Afrika met de jongste Boulghalgh aan boord.

De afgelopen maanden is ze meer op reis geweest dan dat ze schoolboeken heeft gezien. Haar tentamens en examens worden als ze in Nederland is soms op aangepaste momenten afgenomen. ,,De medewerking van school is, net als die van FC Eindhoven, echt geweldig”, spreekt de tiener vol lof. ,,Niemand had dit bijna acht maanden geleden kunnen voorzien. Soms lijkt het alsof ik droom.”

Wat er ook mocht gebeuren met haar spelerscarrière, de studie gaat voor. ,,Je weet immers nooit wanneer het voorbij is en dan heb ik in ieder geval nog een opleiding waar ik op terug kan vallen.”

Zwaar

Vijf jaar geleden overleed vader Aziz onverwachts op 58-jarige leeftijd. Een icoon bij voetbalvereniging Rhode. ,,Het was een zware tijd, maar we hadden veel steun aan elkaar en daardoor zijn we er met zijn allen goed bovenop gekomen”, geeft haar oudste broer Bassou (26), die in de derde divisie bij UNA als middenvelder speelt en daarvoor bij FC Den Bosch, aan. ,,Sofia heeft veel talent en was zelfs aanvoerder van het team onder zeventien jaar bij de laatste wedstrijd tegen Niger. Hoewel ze geen Marokkaans spreekt is de voetbaltaal overal hetzelfde. Dat maakt de communicatie een stuk gemakkelijker.”

Op het grasveldje naast het schoolplein van basisschool Dommelrode aan de Mater Lemmensstraat begon het allemaal voor de Boulghalghjes. Voetballen is de grote passie bij de broers (naast Driss en Bassou ook de 23-jarige Mouhriz) en zus. Bassou: ,,In de pauze, als we overbleven, waren we altijd met een bal aan de gang. Je kunt wel zeggen dat voetbal bij ons allen met de paplepel is ingegoten.”

Driss: ,,Sofia heeft dit seizoen bij FC Eindhoven weinig gespeeld omdat ze veel onderweg is. Ze maakte vorig seizoen de overstap vanuit Rhode omdat ze daar tot dan alleen met jongens voetbalde en ook wel eens in een meidenteam wilde spelen. Ze kan met Rosa van Wershoven meerijden, die speelt bij FC Eindhoven in het eerste team.”

Tijdens de afspraak stonden haar koffers alweer gepakt. Sofia: ,,Morgenvroeg vertrek ik weer naar Rabat. We komen eerst bijeen voor een klein trainingskamp als voorbereiding op het duel in Accra in Ghana. Het is de één na laatste wedstrijd in de kwalificatiereeks. De return is op 4 juni in Rabat. Bij winst gaan we naar het WK onder zeventien jaar in India dit najaar.”

FC Eindhoven

Bij de vrouwentak van FC Eindhoven zijn ze trots een international in het midden te hebben. Ook al speelde ze tot nu toe nog niet veel en alleen nog maar in het tweede team. Toch plaatst hoofdcoach Ivo Veltrop wel een kanttekening bij haar regelmatige afwezigheid. ,,Mocht Sofia komend seizoen aansluiten bij de selectie dan kan ik het niet maken tegenover de rest om, als ze bijna iedere veertien dagen weg is, haar bij terugkeer weer meteen op te stellen. Daar hebben we met haar ook al over gesproken en gelukkig begrijpt ze dat ook.”