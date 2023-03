Someren beleeft een déjà vu tegen EFC en trekt weer aan kortste eind: ‘Precies dezelfde wedstrijd als in Eersel’

ZATERDAGVOETBAL Zaterdag­team Rood-Wit V kroont zich in in debuutjaar tot periodekam­pi­oen; De Braak wint doelpunt­rijk duel

In het eerste seizoen van zijn bestaan heeft het zaterdagelftal van Rood-Wit V meteen een prijs gewonnen. De ploeg van trainer Robbert Verhoeven veroverde de tweede periodetitel door met 4-1 van FC Tilburg te winnen. Het was de achtste zege in de laatste negen wedstrijden. Rood-Wit V is inmiddels opgeklommen naar de vierde plek in 4F. De Braak boekte de vierde competitiezege, in Helmond werd ONA’53 met 5-3 verslagen.