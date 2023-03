Someren beleeft een zorgeloze middag en wint kinderlijk eenvoudig van ZSV

VIERDE KLASSE G (ZUID 1) Nijnsel neemt revanche op Boxtel dankzij gouden rentree van Niels der Kinderen

Niels der Kinderen moest er drie maanden op wachten, maar zijn geduld werd beloond. Tegen Boxtel kon de aanvaller van Nijnsel eindelijk weer een half uurtje invallen, nadat liesproblemen hem sinds half oktober langs de kant hielden. Het bleek een gouden wissel, want binnen tien minuten had hij twee doelpunten achter zijn naam staan. Twee vrijwel identieke goals: een laag schot in de rechterhoek, net buiten bereik van de doelman: 3-0.