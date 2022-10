Someren beslist wedstrijd tegen ZSV in tijdsbestek van vier minuten; Deurne wint ondanks ‘bedroevende start’

Deurne - Minor 2-1. De start van de thuisploeg was bedroevend, al na zeven minuten spelen moest doelman Peter Strijbosch zich gewonnen geven op een inzet van de ploeg uit Nuth. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong. Na iets meer dan twintig minuten spelen werd er een overtreding begaan in het strafschopgebied, waarna arbiter Ooms naar de stip wees. Het buitenkansje werd verzilverd door Luuk Veeneman, 1-1. Dit was tevens de ruststand. Na tien minuten spelen in de tweede helft kroonde Job Steeghs zich tot matchwinner door de tweede Deurnese treffer tegen de touwen te schieten.

EFC - De Ster 1-1.

De thuisploeg leed het eerste puntverlies van het seizoen. In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Via Max van Limpt kwam het na een kleine twintig minuten spelen terecht op voorsprong. Daarvoor had het al kansen gehad om de score te openen maar paal, lat en de keeper van De Ster stonden Eersels succes in de weg. Hoe goed de eerste helft was, zo matig speelde EFC in het tweede bedrijf. Pal na de thee ontsnapte EFC al aan de gelijkmaker, maar twintig minuten voor het laatste fluitsignaal viel deze alsnog. Daarna kwam EFC nog enkele keren goed weg en mocht het uiteindelijk niet klagen over de puntendeling.