Someren-broers Koen en Nick de Louw geloven in succesvolle Kanaalderby: ‘We knallen er vol op’

De rood-wit­te vrijstel­ling van Wilhelmina Boys-verdediger Remco Verspaget

BEST - Remco Verspaget (21) is dit seizoen een vaste kracht achterin bij Wilhelmina Boys. Of ja, ‘vast’, de verdediger ontbreekt op dagen dat zijn andere grote voetballiefde, Feyenoord, een thuiswedstrijd speelt.

23 oktober