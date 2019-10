Someren en Wilhelmina Boys boeken zeges na late treffers

TWEEDE KLASSE F

Rood-Wit V – Someren 0-1. Someren heeft met minimaal verschil een zege geboekt op bezoek bij Rood-Wit V. De bezoekers hadden in de eerste helft het betere van het spel, maar konden dat ondanks een kopbal op de paal van Thijs Martens niet in de score uitdrukken.

In de tweede helft werd een goal van Koen de Louw afgekeurd vanwege buitenspel. Daarna bleven de kansen komen voor Someren, al was Rood-Wit V in de omschakeling enkele keren gevaarlijk. In de slotfase scoorde Koen de Louw opnieuw en nu werd de treffer wel goedgekeurd, 0-1. Door de overwinning komt Someren op zeven punten uit vier wedstrijden. Rood-Wit V is na vier duels nog puntloos.