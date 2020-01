Someren kinderlijk eenvoudig door in de beker, Unitas'59 onderuit in doelpuntenfestijn

DISTRICTSBEKERSomeren heeft zich met speels gemak geplaatst voor de achtste finales van het bekertoernooi. In Oss was de ploeg van trainer Dominik Vergoossen met 0-3 te sterk voor derdeklasser Margriet.

Al in de derde minuut opende Freek van Bussel de score voor de tweedeklasser. Kort daarop was Van Bussel wederom dreigend maar zijn voorzet ging rakelings naast het doel. Na iets meer dan twintig minuten was het Koen de Louw die in kansrijke positie naast schoot. Op het half uur was Margriet voor het eerst gevaarlijk, een schot van Jordy Spooren werd door Maarten Werts knap over het doel getikt. Vijf minuten voor het rustsignaal viel de tweede Somerense treffer, Wesley van den Boomen kopte raak.

De tweede helft was amper drie minuten bezig toen Koen de Louw, na een fraai aanval, de wedstrijd definitief besliste en de 0-3 tegen de touwen schoot. In het restant kreeg Someren nog enkele mogelijkheden op een vierde treffer maar werd er niet meer gescoord.

Best Vooruit

Best Vooruit plaatste zich ten koste van derdeklasser Nieuwkuijk voor de vierde ronde van de beker. Stijn Beekx was de grote man bij Best Vooruit. De aanvaller scoorde zowel voor als na rust, waardoor de bezoekers met 2-0 aan het langste eind trokken.

Doelpuntenfestijn

Eersteklasser Nemelaer was met duidelijke cijfers te sterk voor Unitas’59. Bij de Eindhovenaren viel doelman Tom Molenberg na een minuut geblesseerd uit, waarna Peter Crooijmans bij gebrek aan een reservedoelman zijn debuut onder de lat maakte voor Unitas’59. ,,Dat had de tegenstander ook in de gaten, die begonnen uit alle hoeken en standen op goal te schieten”, zei trainer Huub Vermeulen later. Resultaat was een 5-1 ruststand, waarbij Antoni Forner Cuenca scoorde voor de bezoekers. Na rust scoorde Nemelaer 6-1 voordat Max Leidelmeijer 6-2 maakte en scoorde Cuenca zijn tweede van de avond na de zevende treffer van de thuisploeg.

Nuenen verslaat Bladella