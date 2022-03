Someren/NWC en Nuenen pakken de volle buit

Someren/NWC - Nooit Gedacht 3-1.

In een vooral spectaculaire eerste helft was het de thuisploeg die het initiatief naar zich toe trok. Via Shauny Regli kwam de thuisploeg na een kwartier op voorsprong, 1-0. Zestig tellen later stond het echter weer gelijk. Ook deze tussenstand bleef niet lang staan, vijf minuten later was het Meike Brummans die op fraaie wijze scoorde, 2-1. Diezelfde Brummans was op het half uur nogmaals trefzeker en bepaalde de eindstand op 3-1.