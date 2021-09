Someren/NWC gelooft in eigen kunnen, maar: ‘We hebben niets in de Topklasse te zoeken, zo eerlijk moeten we wel zijn’

amateurbijlageHet voelt als een nieuw tijdperk, maar eigenlijk is er niets veranderd. Het vrouwenteam van Someren/NWC beschikt al een poos over een groep die met gemak de middenmoot haalt in de hoofdklasse. Dit seizoen willen ze meer en dromen ze stiekem van een periodetitel.

,,We hebben niets in de Topklasse te zoeken, zo eerlijk moeten we wel zijn”, zegt Yvonne Swinkels. Met haar 28 jaar is ze al jaren de onbetwiste aanvoerster van de vrouwen van Someren/NWC. Haar hartsvriendin Ilse Slegers (29) valt haar in de rede, ,,Maar het zou wel de ultieme beloning zijn van al die jaren noeste arbeid.”

De opmerkingen van de twee Somerense vriendinnen geeft exact weer hoe het vrouwenvoetbal in Someren en Asten de laatste jaren gegroeid is. Voor de fusie in 2017 schommelde Someren tussen de eerste klasse en de hoofdklasse, het niveau bij buurman NWC lag een stuk lager, maar het team herbergde enkele speelsters met uitzonderlijke kwaliteiten.

Aan de bestuurstafels van beide verenigingen werd een plan gesmeed om samen uit te groeien naar een stabiele hoofdklasser én het vrouwenvoetbalbolwerk van de regio Helmond. Met zes teams - 4 senioren, 2 jeugdelftallen en nog tientallen meisjes die bij jongens spelen - is dat laatste gelukt en ook in de hoofdklasse staat het team de laatste jaren haar vrouwtje.

Echt welkom

Dit komt mede door de komst de Astense keepster Iris van Stiphout (25) en doelpuntenmachine Lotte van Mourik (22). Samen met Hieke Verhagen sloten ze moeiteloos aan bij de groep en binnen een mum van tijd werden ze beslissend. ,,We zijn een hecht team en gaan op het veld voor elkaar door het vuur”, zegt Van Mourik. Van Stiphout beaamt dit: ,,We zijn niet allemaal vriendinnen, maar we hebben gewoon altijd plezier met elkaar.” Was het voor beide vrouwen niet eng om ineens bij ‘vreemden’ te spelen? Van Mourik: ,,Nee, de kwaliteit van deze groep is dat ze je het gevoel geven dat je vanaf de eerste training echt welkom bent.”

Frisse wind

Welkom mag zich de nieuwe trainer Rik Hoeben ook voelen. ,,We hadden dit echt wel even nodig” stelt Slegers. Hoeben heeft de loodzware erfenis op zich genomen om Ivo Veltrop te vervangen die tien jaar als leider én trainer de meiden stond op te zwepen. Swinkels is het daar volledig mee eens: ,,We hadden een frisse wind nodig, de trainingen zijn nu allemaal net iets scherper en zijn allemaal wedstrijdgericht.”

Plezier in ’t spelletje

Wat ze van dit seizoen kunnen verwachten weten de vier niet echt. ,,Je weet niet wat voor mutaties er bij de tegenstanders zijn, maar wij zijn er klaar voor”, zegt Van Stiphout. Swinkels vult haar aan: ,,Wij hebben plezier in ’t spelletje en hebben dankzij de fusie veel eigen jeugd, dat is onze kracht.”