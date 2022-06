Someren wint de finale en promoveert naar de eerste klasse

Al een half uur voor het eerste fluitsignaal zat de stemming er op het sportpark in Stein goed in. Beide teams werden gesteund door een grote schare supporters die bij de opkomst met veel vuurwerk en fakkels lieten zien dat ze klaar waren voor een mooie wedstrijd. De eerste helft was er eentje die hoort bij een finale: veel strijd, maar weinig goed voetbal. Someren had het initiatief, maar had moeite om een gaatje te vinden in de stugge Limburgse verdediging. Pal voor rust kreeg de ploeg van trainer Tim van Seggelen te maken met een fikse tegenvaller toen controlerende middenvelder Max Sonnemans na een elleboogstoot niet meer verder kon. In de slotseconden had Maico Meulen de openingstreffer op zijn schoen, maar zijn inzet werd gekeerd.