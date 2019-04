Spanning is te snijden: Brabantse titelkandidaten zaterdagavond in actie

Gebaseerd op de resultaten van vorige week zullen Halsteren en Gemert, die allebei overtuigend hun wedstrijden wonnen, vanavond het morele voordeel hebben bij het ingaan van de speelronde. Baronie kreeg, na twee gelijke spelen op rij, op eigen veld een gigantische tik te verwerken van Groene Ster, en het is de vraag of trainer Jurriaan van Poelje in een kleine week het tij heeft weten te keren in zijn spelersgroep. Baronie, dat op dit moment in puntentotaal nog wel koploper is, trekt vanavond naar Unitas, de huidige nummer vijf van het klassement. Het duel in Breda tussen deze twee ploegen eerder dit seizoen eindige in een 2-0 overwinning voor Baronie, maar de uitwedstrijd zal zeker geen makkelijke avond worden voor de koploper.