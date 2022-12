Sparta’25 blijft ondanks gelijkspel koploper: ‘Dikke chapeau voor iedereen in de eerste seizoenshelft’

DERDE KLASSE D (ZUID 1) Serhat Koç is de regisseur in de Gestelse aanval: twee assists en twee goals tegen Unitas’59

EINDHOVEN - Gestel blijft onaantastbaar in eigen huis. Ook Unitas’59 werd verslagen: 4-2. Man van de wedstrijd was Serhat Koç, die bij alle doelpunten betrokken was. ,,Een superfijne spits om aan je zijde te hebben.”

20 november