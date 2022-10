Sparta’25 wint met speels gemak in Schijndel; pijnlijke nederlaag Rhode

SSE kan weer genieten van Ruben Altena op het veld: ‘Snel overtuigd dat ik weer ging voetballen’

SOMEREN-HEIDE - Eén jaar nadat Ruben Altena besloten had te stoppen met voetballen, is hij weer te bewonderen in het shirt van SSE, uitkomend in de vierde klasse E. Ondanks de terugkeer van de 27-jarige middenvelder gaat het de ploeg uit Someren niet voor de wind.

11:29