Speciale derby voor Riethoven-trainer Van Wilgen: ‘Dommelen-trainer Paul Firet en ik zijn goede maatjes’

Voor het eerst sinds 25 maart 2007 treffen Dommelen en Riethoven elkaar zondag op sportpark ’t Heike weer in de competitie. Voor Riethoven-coach Guillaume van Wilgen (49) is het een pikante derby. Hij woont in Dommelen, was in de periode 2010-2012 trainer van de lokale voetbaltrots en zijn zoon Stan speelt er in de jeugd. Ook dochter Famke en zoon Ties van zijn vriendin Maaike voetballen bij Dommelen. Van Wilgen: ,,En Dommelen-trainer Paul Firet en ik zijn goede maatjes.”