Speler Mierlo-Hout per ambulance naar Eindhoven gebracht

Vlak na de rust ging het in een fysiek duel tussen twee spelers goed mis. Toen de Mierlo-Hout-speler de bal probeerde af te schermen gleed een Beerse Boys-speler met een sliding in op de Helmondse voetballer. Terwijl zijn noppen nog in het gras vastzaten verdraaide de Helmonder zijn knie.

Uitgespeeld

Na de komst van de hulpdiensten is de speler per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Eindhoven. De resterende 37 minuten werden nog wel uitgespeeld. Op het moment van spelen stond er een 1-1 stand op het scorebord. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Beerse Boys, dat daarmee belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie uit de tweede klasse F.