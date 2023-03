Spits uit Brouwhuis houdt van Pep Guardiola en bewondert Luis Suarez: ‘Een klutsspits én een van de beste ooit’

Programma amateur­voet­bal: kunnen Mier­lo-Hout en NWC nog wat rechtbrei­en en zet Nijnsel triomf­tocht voort tegen Boskant?

Maart was tot dusver geen beste maand voor Mierlo-Hout en NWC in 2E. Mierlo-Hout versloeg RPC, maar de oogst bleef door nederlagen bij Hoogeloon en De Valk beperkt tot drie punten. NWC pakte maar één schamel puntje door een gelijkspel thuis tegen hekkensluiter Rood-Wit V, de duels met De Valk en Valkenswaard gingen verloren. Beide ploegen hopen de maand nog goed af te kunnen sluiten in de onderlinge confrontatie zondag op sportpark De Beemd in Helmond.