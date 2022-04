Spoordonkse Boys neemt derde plek over van Steensel; riante zeges Bergeijk en Vessem

HMVV - Vessem 0-4. Vlak voor rust scoorde Jop de Laat na terugleggen van Jaap van Diessen de 0-1. Bijna scoorde Sven Spooren de 1-1 na een slippertje van Guus Willemsen, maar laatstgenoemde wist het harde schot van Spooren van de doellijn te halen. Jaap van Diessen krulde na de pauze de 0-2 binnen. Vervolgens verdween een hoekschop van Ruben de Haas direct in het doel, 0-3. Vlak voor tijd scoorde Jaap van Diessen zijn tweede van de middag en inmiddels 20ste van de competitie uit een penalty, na een overtreding op Frans van Diessen: 0- 4.

Bergeijk - Hulsel 6-0. Halverwege stond het 3-0. Stijn Cuypers opende de score en Piet Michielse en Gijs Jansen maakten de overige treffers voor de pauze. Na de pauze kwam Piet Michielse opnieuw tot scoren, 4-0. Door goals van Colin Bergmans en Stijn Cuypers liep Bergeijk uit naar 6-0.

Riethoven - Steensel 0-0. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. Door het puntenverlies is Steensel de derde plaats op de ranglijst kwijt aan Spoordonkse Boys, dat nu een punt meer heeft. Ook Riethoven is een plek gezakt, van vijf naar zes.

De Weebosch - Spoordonkse Boys 1-5. In de 15e minuut bracht Jasper van Agt Spoordonkse Boys met een prachtig afstandschot op 0-1. Roel van Nunen verdubbelde in de 33ste minuut de score, 0-2. In de tweede helft bracht Jochem Kwinten De Weebosch terug in wedstrijd, 1-2. Maar in dezelfde minuut maakte Stan van Kroonenburg er 1-3 van. De 17-jarige debutant Hein Coppelmans scoorde de 1-4 , van achter zijn standbeen werkte hij de bal in het doel. Van Nunen bepaalde met zijn tweede goal van de middag de eindstand op 1-5. ,,Een prima overwinning, door goed te blijven voetballen in een hoog tempo”, constateerde Spoordonkse Boys-coach Coen Vos.

De Raven - Waalre 2-0. Sam Borrenbergs maakte in de 25ste minuut de 1-0 voor De Raven. Later liet hij ook de 2-0 aantekenen.

SDO’39 - Tuldania 3-0. In de povere eerste helft was Tuldania bij een schot op de paal van Jens Hesselmans het dichtst bij een doelpunt. SDO’39 was in de tweede helft de betere ploeg en kwam binnen tien minuten op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Niels Heesakkers en Martijn Hellegers. Tuldania had de kans op een aansluitingstreffer, maar het schot van Pieter Abrahams belandde op de paal. Uit een corner van Martijn Hellegers tikte Tijs Spieringhs de 3-0 binnen.

ZSC - RKDSV 2-4. ZSC leed kansloze nederlaag tegen een goed voetballend RKDSV en eindigde door een rode kaart voor spits Juul Huijbers met tien man. Het begin was nog redelijk voor ZSC, maar na een kwartier was RKDSV heer en meester. In de zevende minuut schoot Sven Bastings de 0-1 binnen. In de twaalfde minuut kopte Bas Veraa de bal namens ZSC nog tegen de paal, maar de bezoekers liepen uit naar 0-4 door goals van Tim Prijt (2) en Tijn Janssen. Vlak voor rust maakte Bas Veraa de stand wat draaglijker voor ZSC, 1-4. Na de rust hetzelfde spelbeeld, maar nu kon RKDSV de kansen niet meer verzilveren. Stef Claes maakte er nog 2-4 van.