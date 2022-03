Spoordonkse Boys wint moeizaam van Tuldania

Spoordonkse Boys kwam in de 25ste minuut op voorsprong. Een steekpass van Rik van de Pasch was precies op maat voor Stan van Kroonenburg, die de 0-1 binnenschoot. Tien minuten later kwam Tuldania langszij, dankzij een doelpunt van Dave Vissers. In de tweede helft voerde Spoordonkse Boys het tempo op. Dat werd in de zestigste minuut beloond: Roel van Nunen rondde een voorzet van Stan van Kroonenburg af, de winnende van de avond.