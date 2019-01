Sportief NWC gaat niet in beroep na fout arbiter: ‘Hebben de penalty's zelf slecht genomen’

De scheidsrechter van dienst vergiste zich en liet de penalty's niet volgens het ABBA-systeem nemen, maar beurtelings. Dat is sinds dit seizoen niet meer toegestaan, waardoor NWC een klacht had kunnen indienen bij de KNVB. ,,Maar dat gaan we niet doen”, zegt Nabuurs. ,,We hebben de penalty's zelf slecht genomen door er twee te missen. We zouden het onsportief vinden om dan alsnog in beroep te gaan, al zouden we misschien in het gelijk worden gesteld.”