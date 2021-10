SPV beleeft droomstart, maar blijft realistisch: ‘Over een paar weken weten we waar we écht staan’

De vierde klasse en SPV, het is in het verleden gebleken dat dit geen gelukkig huwelijk is. In de zeventig jaar die de club uit Vlierden nu bestaat speelde het pas twee volledige seizoen op dit niveau, beide keren eindigde het troosteloos laatste. Vorig seizoen maakten de zwart-witten eindelijk hun rentree en lieten ze een goede indruk achter, uit de vier wedstrijden behaalden ze zes punten.

Dit jaar lijkt alles anders op sportpark Hoge Zijde, na drie speeldagen heeft SPV de maximale score en staat het fier bovenaan. Een van de belangrijkste spelers in de equipe van trainer John Elbers is Leon Swinkels. De 39-jarige aanvaller is zelf ook verbaasd: ,,Ik heb zondag inderdaad een paar keer naar de standenlijst gekeken, dit is een mooi moment voor de club.”

Nog geen polonaise

Hoe goed én verrassend de start ook is, Swinkels blijft wel met beide voeten op de grond staan en is realistisch. ,,We hebben gewonnen van de drie staartploegen, dat zijn wedstrijden die we moeten winnen om onze doelstelling te bereiken.” Die doelstelling is directe handhaving en als het meezit een mooie plek in de middenmoot. ,,Het heeft geen zin om nu al de polonaise te lopen, we zijn er nog lang niet.” Toch heeft hij goede hoop dat het dit jaar anders loopt dan de vorige keren in de vierde klasse. De afgelopen jaren is er een blik jonge talenten overgekomen naar het eerste elftal. ,,Daardoor is de selectie nu een stuk breder en dat heb je op dit niveau echt nodig.”

Ervaring overdagen

In zijn rijke carrière maakte hij alles mee, al op vijftienjarige leeftijd speelde hij in het vaandelteam van SPV. Dat hij talent had bleef in de regio niet onopgemerkt en de aanvaller speelde achtereenvolgens voor Deurne, NWC en de Belgische ploegen Hoogstraten en Overpelt. Zeven jaar geleden keerde hij terug op het oude nest. Wie dacht dat Swinkels het rustig aan zou doen kwam van een koude kermis thuis. De aanvaller groeide in een mum van tijd uit tot de belangrijkste speler van . Zijn ervaring probeert hij nu over te dragen op de jonge spelers. ,,Ik geef ze iedere week tips en gelukkig wordt er goed naar geluisterd.”

Zondag wacht de lastige uitwedstrijd naar Stiphout Vooruit, volgens Swinkels één van de titelkandidaten. Of hij zelf in actie komt weet hij nog niet: ,,Ik heb echt een hekel aan kunstgras, dat zouden ze moeten verbieden. Als je voetbalt moet je het gras kunnen ruiken en geen plastic.” Voor het hongerige SPV is het treffen met Stiphout Vooruit weer een nieuwe graadmeter. ,,Over een paar weken weten we echt waar we staan, maar deze start pakken ze ons niet meer af” aldus Swinkels.