SPV-HSE na late afmelding voor derde keer ingepland: ‘We zien wel of ze komen’

,,Het is een behoorlijke soap aan het worden”, zo zucht SPV-trainer Mario Plugers wanneer hij over de wedstrijd tegen HSE begint. ,,Ze belden gisteren om iets na half zes op dat ze te weinig spelers hadden en wederom niet naar Vlierden kwamen.” Op Paaszaterdag stond de wedstrijd ook al op de rol maar ook toen kon HSE geen team op de been krijgen. De KNVB heeft de club daar inmiddels voor beboet en ze drie winstpunten in mindering gegeven.

Volgens het reglement van de KNVB heeft de tuchtcommissie de bevoegdheid om het team uit de competitie te halen nu het voor de tweede keer niet is komen opdagen. Marc Tils, persvoorlichter bij de KNVB, bevestigt dit: ,,Het is inderdaad zo dat bij twee keer niet opkomen de tuchtcommissie kan besluiten om de club uit de competitie te halen. Maar het is zo dat HSE voor het eerder niet opkomen tegen SPV een straf heeft gehad van drie punten. De schikkingen voor de wedstrijden tegen VCO en de wedstrijd van gisteren moeten nog verstuurd worden naar de club. Dit betekent ook dat de straffen nog niet onherroepelijk zijn en HSE nog in beroep kan tegen de straffen.”

Rommelen

Op 14 april werd de wedstrijd VCO-HSE bij een stand van 3-0 in de rust gestaakt nadat de Eindhovenaren weigerden verder te spelen. Het rommelt al sinds de winterstop bij HSE toen trainer Ufuk Demir opstapte en met hem veel spelers vertrokken. Mocht HSE door de KNVB uit de competitie worden gehaald heeft dit invloed in titelstrijd tussen SPV en HVV Helmond. Alle uitslagen komen dan te vervallen. SPV zou daardoor drie punten minder krijgen en HVV Helmond zes.