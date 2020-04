SPV loopt voor tweede jaar op rij promotie mis: ‘Begrip, maar balen’

Het was 26 mei 2019. SPV had aan een overwinning uit bij Boerdonk genoeg om de titel in de vijfde klasse E te pakken. Alles was geregeld voor een kampioensfeestje in Vlierden: champagne, een schaal en een feest in de kantine. Boerdonk weigerde die dag echter mee te werken en versloeg SPV met 4-1. Tot overmaat van ramp won directe concurrent HVV Helmond met 5-1 van Odiliapeel en werd de schaal dus niet in de lucht getild door een Vlierdenaar, maar door de aanvoerder van de oudste voetbalclub in Helmond. Tijdens de nacompetitiewedstrijden om promotie kreeg SPV een nieuwe kans om een plek in de vierde klasse af te dwingen, ook daar ging het mis.