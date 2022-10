SSE begroet in derby tegen ONDO eerste zege; ook Rood-Wit’67 is van de nul af

VIERDE KLASSE EDrie strafschoppen werden er gegeven én benut in de derby tussen SSE en ONDO. De paarshemden behaalden de eerste overwinning van het seizoen. Drie punten leek SVSH ook te pakken, maar in de slotfase viel de gelijkmaker. Rood-Wit’67 heerste en boekte de eerste zege van het seizoen.

SSE - ONDO 3-2. Het venijn zat hem in de staart bij de kanaalderby tussen SSE en ONDO. De thuisploeg kwam in de eerste helft op 1-0 via Ruben Altena die de eerste strafschop van de wedstrijd benutte. Via Erwin Altena liep SSE nog in de eerste helft uit naar 2-0. Om via Bjorn van Tilburg naar 3-0 te counteren na de rust. Pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd slaagde ONDO erin iets terug te doen. Tweemaal ging de bal op de stip na hands in de zestien en beide keren schoot Stan Kersten feilloos raak. Ondanks verwoede pogingen, viel de gelijkmaker niet en. Zo trok SSE de eerste overwinning van het seizoen over de streep.

Maarheeze - Neerkandia 0-0. Een wedstrijd om snel te vergeten. Beide ploegen speelden slordig en kregen in de eerste helft amper kansen. In de tweede helft had Neerkandia een licht overwicht, maar de afronding bij de voorwaartsen liet te wensen over.

Rood-Wit’67 - DESM 3-0. De eerste overwinning van Rood-Wit’67 is een feit. De start van de thuisploeg was geweldig en via Robin van Vuurden was het al in de vierde minuut raak. Rood-Wit’67 kreeg in de eerste helft enkele grote mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar tot aan de thee werd er niet meer gescoord. In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde en nu vielen er wel doelpunten. Tom Roost benutte een pingel en Jordi van Leeuwen bepaalde de eindstand op 3-0.

FC Oda - SVSH 2-2. Dat een gelijkspel ooit als een nederlaag voelt hebben de oranjehemden van SVSH ditmaal ervaren. Op bezoek bij FC Oda heerste de ploeg van trainer Niels Roijakkers in de eerste helft. Kansen waren er meer dan genoeg en eigenlijk hadden de drie punten al bij het rustsignaal in de tas moeten zitten. Er leek ook niet veel aan de hand, want na een half uur spelen stond het 0-2 dankzij twee knappe treffers van Tijn van den Tillaar en Tom van Zoggel. Na veertig minuten toucheerde Wesley Maas de bal met de hand en wees de arbiter naar de strafschopstip, 1-2. In de tweede helft was FC Oda sterker en nam de druk op het doel van SVSH toe, lang leek er toch een overwinning in te zitten maar pal voor tijd viel de terechte gelijkmaker.