Sten Senders wil met UNA hoge verwachtingen waarmaken: ‘Wij zijn verplicht bovenin mee te draaien’

Sten Senders (20) speelt bij UNA meestal als rechtsbuiten of op ‘tien’ en scoort wekelijks een dikke voldoende. Hij heeft al geruime tijd een basisplaats bij de formatie van coach Harrie Gommans. De voormalige speler van DOSKO’32 en FC Eindhoven is niet verrast over de tweede plaats die UNA nu inneemt. ,,Dit seizoen verloop redelijk, als is het aantal blessures wel erg hoog”, vertelt de hbo-student. ,,Hierdoor spelen we met een erg jong elftal waar veel vechtlust inzit. De eerste thuisnederlaag kwam redelijk onverwacht. Een dipje zou ik het niet noemen, maar wel een uitglijder die ons niet mag overkomen.”