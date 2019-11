Ster van Bestse scheidsrechter Sterre Bijlsma is rijzende: ‘Een eer om dit mee te maken’

Overzicht | ZSV wint in absolute slotfase Kranenmor­tel­der­by, UNA verliest in jubileum­week­end

10 november Een bomvolle zondag op de Brabantse amateurvelden. ZSV heeft 98ste minuut de Kranenmortelderby van Deurne gewonnen: 2-1. UNA verloor in het jubileumweekend van HSC’21 met 0-2. Gemert heeft in de slotfase op karakter gewonnen van Groene Ster. Na een achterstand won de ploeg uiteindelijk in de slotfase nog met 3-1.