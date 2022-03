Sterksel pakt eerste overwinning sinds 17 oktober; SVSH periodekampioen

VIJFDE KLASSE C ZUID II + ESterksel heeft in een ‘echte kelderklasederby’ de tweede overwinning van het seizoen binnen gesleept. SVSH pakte de periodetitel tegen Egchel.

Vijfde klasse C

Tongelre - RKSVV 5-1.

Tongelre heeft goede zaken gedaan met het oog op de titelrace. Het won gemakkelijk van RKSVV. Na iets meer dan een kwartier opende Michael van Hout de score namens de thuisploeg. Mohamed Zoua tekende voor de 2-0 en bepaalde daarmee de ruststand. Na de rust gooide Tongelre de wedstrijd na tien minuten al in het slot. Michael van Hout maakte met twee goals in twee minuten zijn hattrick compleet voor de 4-0. Boubou Gansiry Dioum schoot kort daarna een penalty binnen voor de 5-0. In de slotminuut kwam RKSVV nog tot scoren vanwege een penalty. Eindstand: 4-1.

Sterksel - Crescentia 3-1.

“Het was een echte kelderklassederby”, vatte coach Peter Treffers het duel met Crescentia samen. Na een halfuur voetballen opende Niels Kalkers de score namens de thuisploeg. Kort voor rust kwam Crescentia op gelijke hoogte. Sterksel had daar echter snel antwoord op. Nog voor het rustsignaal zette Niels Kalkers Sterksel voor de tweede keer op voorsprong. Na rust moesten de bezoekers vanwege een blessure en geen wissels met tien man verder. Na een kwartier kon Sterksel daarvan profiteren. Tyron Pelzers schoot een penalty binnen. Sterksel speelde de wedstrijd uit met tien man, omdat Mark Kerkers een rode kaart ontving. Eindstand 3-1.

Olympia Boys - Nieuw Woensel 1-1.

Olympia Boys en Nieuw Woensel houden elkaar op gelijke hoogte. In de eerste helft was de thuisploeg de bovenliggende partij. Door een goal van Brent Vulders kwam de ploeg uit Ommel in de eerste helft op voorsprong. Na de rust was Nieuw Woensel wat sterker. Louange Kinsungila zette zijn ploeg vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Daarna gingen beide teams voor de volle winst, maar werd er niet meer gescoord. Eindstand: 1-1.

Egchel - SVSH 0-3.

Niels Rooijakkers, coach van SVSH, had de schaal voor periodekampioen alvast laten maken. Na winst op Egchel is SVSH officieus periodekampioen. De periodetitel kwam SVSH niet aangewaaid. In de eerste helft kwam de ploeg vroeg op voorsprong door een doelpunt van Mike van de Moosdijk, maar moest in het restant van de helft zoeken naar de juiste manier om te spelen. Na rust kwam SVSH met nieuw elan uit de kleedkamer. Tien minuten na rust zette Tim Warmerdam de 0-2 op het scorebord. Stefan Maas bepaalde de eindstand door de bal door de benen van de keeper te tikken. Eindstand: 0-3.

Vijfde klasse E

MVC - Odiliapeel 3-1.

MVC blijft meedraaien in de top drie na een 3-1 overwinning op Odiliapeel. Het begin verliep wat moeizaam door slordig spel van beide teams. Zelfs na de 1-0 van Stan van Hoof, had MVC moeite met in het spel raken. De 2-0 viel op slag van rust door Thijs van Mierlo. Meteen na de rust vond Odiliapeel aansluiting: 2-1. MVC zocht lang naar een bevrijdend doelpunt, maar moest daar tot tien minuten voor tijd op wachten. Gidi Manders scoorde de 3-1 en bepaalde daarmee de eindstand.

Fiducia - HBV 0-7.

Een ontzettende baalmiddag voor de mannen uit De Rips. Er werd met 0-7 verloren bij koploper HBV. In de eerste minuut kreeg Fiducia een penalty, maar die inzet werd gekeerd. Daarna was het vooral eenrichtingsverkeer vanuit de bezoekers. Coach René van Schijndel baalde, maar was eerlijk in zijn ontleding van het duel: ,,HBV is de duidelijke kampioenskandidaat. Met 0-7 verliezen, is niet nodig, maar de drie punten zijn bij de juiste ploeg terecht gekomen.”

Elsendorp - DWSH’18 2-1.

Eindelijk weer eens een driepunter voor Elsendorp. In de eerste helft kwam de thuisploeg na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Jeroen Donkers. Een kwartier later verdubbelde Leandro Ribeiro de voorsprong voor Elsendorp. Dick de Bruijn kreeg voor rust nog een kans om de 3-0 te scoren, maar dat lukte nét niet. Laat in de tweede helft kwam DWSH'18 langszij. Toen werd het eventjes billen knijpen, maar de Elsendorpers hielden stand. Eindstand: 2-1.