Stevens kiest voor sabbatical en stopt na dit seizoen bij Liessel

TRAINERSCARROUSEL Roy Manders blijft bij SV Lierop

7:00 Vierdeklasser SV Lierop heeft het contract met hoofdtrainer Roy Manders met een jaar verlengd. Manders is bezig aan zijn eerste seizoen in Lierop en heeft aangegeven het prima naar zijn zin te hebben. Ook vanuit de club is men tevreden over de samenwerking met de coach.