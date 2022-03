Stijn Beekx viel door chronische buikpijn 16 kilo af en lag weken ziek op bed, maar is nu weer terug bij Best Vooruit

Vanaf de kerst werd Stijn Beekx (21) steeds zieker. De aanvaller van Best Vooruit had buikpijn, viel af, sliep slecht en had een onregelmatige stoelgang. ,,Ik weeg normaal gesproken 71 kilo en viel in korte tijd zestien kilo af”, vertelt Beekx. ,,In totaal heb ik vijf weken helemaal platgelegen en kon helemaal niks. Dat is wel even schrikken voor een fitte jongen die normaal gesproken een superdruk programma heeft. En de eerste paar weken wist ik ook niet wat er aan de hand was.”