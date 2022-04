Stijn Cuypers draait recordseizoen met Bergeijk: ‘Dat we er nu zo goed voor staan, hadden we vooraf niet verwacht’

Jeugdtrainer, zaalvoetballer en veldvoetballer: de Bergeijkse Stijn Cuypers (23) heeft zich het voetbal in het Kempische dorp eigen gemaakt. Op het veld hoopt hij met Bergeijk in de zomer te promoveren, nu het elftal dit seizoen recordcijfers overhandigt.

,,We willen zo snel mogelijk terug naar de derde klasse.” Over de promotiewens is Stijn Cuypers duidelijk. De 23-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2017 over vanuit de jeugd, maar zag zijn nieuwe team even daarvoor degraderen. Na vijf jaar in de vierde klasse is promotie voor Bergeijk geen utopie meer, nu de concurrentie op grote afstand volgt. ,,We hebben grote stappen gemaakt, maar hadden voor het seizoen niet verwacht er nu zo goed voor te staan.”

Met 46 punten uit zestien wedstrijden – slechts één wedstrijd eindigde gelijk – staat de Bergeijkse formatie als een huis. ,,We hebben een duidelijk plan, trainen effectiever en zijn meer vanuit onze eigen kracht gaan voetballen”, somt Cuypers op. ,,Qua mentaliteit zijn we flink vooruitgegaan.” En doordat Bergeijk over een brede selectie beschikt, met een gezonde mix van jong en oud, kan het zichzelf overstijgen dit seizoen. ,,Door de stevige concurrentie moet iedereen vechten voor zijn plek. We zijn er een hechter team door geworden”, vindt Cuypers.

Onmisbare bouwsteen

Cuypers deelt niet alleen in het succes, hij geldt ook als een onmisbare bouwsteen ervan. Twaalf doelpunten al bracht de middenvelder voort dit seizoen. Het zijn spits-achtige getallen. En hij is niet alleen veelscorend, maar ook veelzijdig, met veel oog voor de medespeler. Iemand met gevoel voor organisatie en communicatie op het veld.

Hij doet die kwaliteiten onder meer op in de zaal. Nadat Cuypers werd benaderd om mee te spelen met het zaalvoetbalteam, besloot hij een poging te wagen. En met succes: met gympen en op een kleiner veld leert hij in de topklasse – het op twee na hoogste niveau – het spel meer te dirigeren. ,,In de zaal is het nóg belangrijker dat je goed staat. Denk aan op tijd inzakken en de ballijnen dichthouden. Daarbij is op de juiste manier coachen ontzettend belangrijk”, vertelt Cuypers.

Het zaalvoetbal helpt de middenvelder en vice-aanvoerder dan ook om scherper te zijn op het veld. ,,Doordat er meer compacte beweging is dan op het veld, moet de communicatie duidelijker zijn. Daar dacht ik op het veld niet altijd over na, maar ik ben er nu wel beter in geworden.”

Dat die vaardigheden doorsijpelen in zijn prestaties op het veld, is dit seizoen deel van de succesformule. Ook trainer Sven Verstappen speelt daar een belangrijke rol in. Met zijn tactische begaafdheid schaaft hij steeds verder aan de techniek en het balinzicht van zijn elftal. Cuypers: ,,Hij bereidt ons op alles goed voor.”

Bergeijk hoopt de ongeslagen reeks voort te zetten in de derby tegen ZSC Westerhoven, komende zondag. ,,We gaan er vol voor en we verwachten de drie punten mee terug te nemen”, zegt Cuypers. ,,Maar”, waarschuwt hij: ,,ZSC-uit is altijd lastig. Ze zijn er altijd op gebrand om van ons te winnen, dat zal zondag niet anders zijn.”